الامارات | «أبيض الناشئين» يهزم إندونيسيا برباعية ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يهزم إندونيسيا برباعية ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً على نظيره منتخب إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس على ملعب ذياب عوانة بختام تجمعه الداخلي استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين 2021.

وسجل أهداف المنتخب أحمد المرزوقي من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وعبدالعزيز علي (24)، وسلطان عادل محمد (75)، وعلي المعمري (79).

Advertisements

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة أساسية، ضمت سعيد سالم في حراسة المرمى، ومحمد خالد، غيث بدر، عوض محمد، عبدالرحمن فهد، محمد راشد، عبدالعزيز علي، أحمد محمد، عبدالله حسن، حمد عارف، وعبيد سالم.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب أوزبكستان يومي الرابع والسابع من نوفمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news