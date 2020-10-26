الامارات | نصف نهائي كأس كرة الصالات في صالة مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس كرة الصالات في صالة مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن إقامة مباريات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد غداً في الصالة الرياضية لنادي مليحة. ويلتقي شباب الأهلي مع البطائح عند الساعة الخامسة، ويتواجه عند الساعة السابعة والنصف النصر مع دبا الحصن، وتلعب المباراتان بنظام خروج المغلوب، على أن تلعب المباراة النهائية السبت المقبل. وكانت نتائج الجولة الأخيرة قد شهدت فوز البطائح على الشارقة بهدف نظيف، وشباب الأهلي على اتحاد كلباء (5-4)، وتعادل دبا الحصن مع الظفرة (1-1)، في أبرز نتائجها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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