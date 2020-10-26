الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب
وافقت إدارة النادي قبل مباراة مهمة على طلب اللاعب الأجنبي «المميز» بزيادة راتبه، دون حضور وكيل أعماله، لكنه رفض التوقيع، وطلب مزيداً من الوقت لدراسة الموضوع.
تعنيف
عنّف مدرب لاعبه الأجنبي عقب الجولة الثانية من الدوري، لأدائه المتواضع في المباراتين، مؤكداً أنه سيمنحه فرصة أخيرة وإذا لم يتألق سيكون مصيره دكة البدلاء.
انتقاد
قلل قائد العين الأسبق، سالم جوهر، من أهمية اللاعب كايو كانيدو. وقال لقناة نادي العين: «كايو لم يقدم الأداء المنتظر منه، وحتى الآن هو لاعب عادي».
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