شكرا لقرائتكم خبر عن «السلحدار»: «تشاتشيتش» سبب خسارة الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، عن حزنه لخسارة بيراميدز للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.
وقال «السلحدار»، عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»، أن حكم المباراة لم يكن جيدًا وارتكب العديد من الأخطاء، بالإضافة إلى الأخطاء الفنية التي ارتكبها أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق، بعدم الاعتماد على مهاجم صريح من بداية المباراة.
وأضاف «السلحدار» أن «تشاشيتش» كان لابد من أن يعتمد على القوة الضاربة للفريق من البداية والمتمثلة في جون أنطوي وإبراهيم حسن.
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