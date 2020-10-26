شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار: «عاشور» تعرض لظلم من الأهلي..وانتقاله للاتحاد «مغامرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن حسام عاشور، تعرض لظلم كبير بعد رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.
وقال "السلحدار" في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «من وجهة نظري عاشور تعرض للظلم من جانب الأهلي، وانتقاله إلى الاتحاد السكندري مغامرة ولكنه يسعي لإثبات نفسه من جديد، وسيحاول تقديم مستوي مميز للرد على القلعة الحمراء».
وأضاف: «حسام حسن من أهم أسباب انتقال عاشور إلى صفوف الاتحاد السكندري، والنجوم الكبار دائمًا يرغبون في اللعب تحت قيادة العميد».
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