شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار: «عاشور» تعرض لظلم من الأهلي..وانتقاله للاتحاد «مغامرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن حسام عاشور، تعرض لظلم كبير بعد رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.

وقال "السلحدار" في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «من وجهة نظري عاشور تعرض للظلم من جانب الأهلي، وانتقاله إلى الاتحاد السكندري مغامرة ولكنه يسعي لإثبات نفسه من جديد، وسيحاول تقديم مستوي مميز للرد على القلعة الحمراء».

وأضاف: «حسام حسن من أهم أسباب انتقال عاشور إلى صفوف الاتحاد السكندري، والنجوم الكبار دائمًا يرغبون في اللعب تحت قيادة العميد».