شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة قد يكرم بيراميدز رغم خسارة الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن لاعبي نادى بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية لما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أنه فخور بالاداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية وأن جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فنى وإدارى لما قدموه من أداء رجولى ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفدرالية استحقوا الإشادة والتقدير.

وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق في مختلف المنافسات المقبلة وخاصة الأفريقية منها.

وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي قد يقوم بتكريم فريق بيراميدز فور وصولهم إلى القاهرة.