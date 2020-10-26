شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: «البدري» أثبت أنه لا يفرق معه الأهلي.. وانتصر لـ«رمضان» عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، بقرار حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بضم الثنائي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ومصطفي محمد، لاعب الزمالك، لقائمة المنتخب لمباراة توجو المقبلة بعد التنسيق مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي.

وقال «جمال»، في تصريحات تليفزيونية: «حسام البدري أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يفرق معه النادي الأهلي الذي ينتمي له وأن قراره الأخير بضم رمضان صبحي وأد فتنة كبيرة كانت ستواجه المنتخب».

وأشاد «جمال» بقرار «البدري» بضم رمضان صبحي لينتصر له على النادي الأهلي وجماهيره التي فتحت عليه النار بعد انتقاله التاريخي لبيراميدز.

وأضاف: «ضم مصطفي محمد هو أفضل رد من البدري وجهاز المنتخب على المتربصين والمشككين بمهاجم الزمالك مصطفي محمد، وخصوصًا أحمد بلال دائم الانتقاد لمصطفي محمد».