شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف سر انتقال «حجازي» لاتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن العائد المادي وراء انتقال الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الانجليزي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال «ميدو»، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»، إن العرض المادي المقدم من اتحاد جدة للنادي وللاعب لا يمكن رفضه وأن كل لاعب يرغب في المشاركة المستمرة وهو ما لم يجده «حجازي» في صفوف وست بروميتش تحت قيادة سلافين بيليتش مدرب الفريق.
واختتم «ميدو» حديثه قائلًا أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة العربية وأن اتحاد جدة من الأندية الكبيرة وسيكون إضافة لمسيرة حجازي الاحترافية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,397
-
تعافي
98,813
-
وفيات
6,187
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يكشف سر انتقال «حجازي» لاتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.