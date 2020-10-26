شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف سر انتقال «حجازي» لاتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن العائد المادي وراء انتقال الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الانجليزي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «ميدو»، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»، إن العرض المادي المقدم من اتحاد جدة للنادي وللاعب لا يمكن رفضه وأن كل لاعب يرغب في المشاركة المستمرة وهو ما لم يجده «حجازي» في صفوف وست بروميتش تحت قيادة سلافين بيليتش مدرب الفريق.

واختتم «ميدو» حديثه قائلًا أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة العربية وأن اتحاد جدة من الأندية الكبيرة وسيكون إضافة لمسيرة حجازي الاحترافية.