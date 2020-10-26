شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: حسام عاشور أسطورة الأهلي الحقيقية وليس غيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك مفاجأة، حسام عاشور، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، بأنه «الأسطورة الحقيقية» للنادي الأهلي.

وقال «جمال» في تصريحات تليفزيونية: «يختلف من يختلف ويتفق من يتفق فأنا شخصيًا أري أن حسام عاشور هو الأسطورة داخل النادي الأهلي».

وأصاف: «حزين للطريقة التي رحل بها عاشور عن الأهلي الذي لم يقدره دوره ومجهوده كأسطورة الأهلي وليس غيره».

وأكد أن انضمام «عاشور» للاتحاد السكندري تعويض كبير له عن الرحيل عن الأهلي بعدما صنع معه أسطورته.