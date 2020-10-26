شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «تشاتشيتش» يتحمل خسارة لقب الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرواني أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز يتحمل خسارة لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال «عبدالعال»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «المدرب يتحمل خسارة اللقب بسبب التشكيل، وعمر جابر كان خارج نطاق الخدمة تمامًا في هذا اللقاء، وهناك لاعبين كانوا بعيد عن المستوي».

وأضاف: «حكم اللقاء كان سييء للغاية وهناك لاعبين من الفريق المغربي يستحقون الطرد بعد الإعتداء على محمد فاروق».