شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: "نيانت" ظلم بيراميدز أمام نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الحكم الكاميروني أليوم نيانت، ظلم فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، مشددًا على أنه من أسباب خسارة لقب الكونفيدرالية.

وقال «عبدالعال» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الحكم الكاميروني ظلم فريق بيراميدز من خلال هذه المباراة وخاصة الهدف الذي سجله نهضة بركان من لمسة يد واضحة للغاية».

وأضاف: «نيانت تغاضي عن طرد العديد من لاعبي بيراميدز في اللقاء، وكان يجب عليه العودة إلى تقنية الفيديو في الهدف الذي سجله نهضة بركان».