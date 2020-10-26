شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: الأندية المغربية لا تعرف الفوز إلا بـ«التحكيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الطريقة التي لعب بها فريق نهضة بركان المغربي، أمام بيراميدز، بعد الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية.

وقال «عبدالعال»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «هذه هي طريقة لعب الأندية المغربية، ينجحون في الخروج بالبطولات من خلال التحكيم الأفريقي والتمثيل داخل الملعب، لا يعرفون الفوز إلا بهذه الطريقة».

وأضاف: «الزمالك سيفوز على الرجاء المغربي في القاهرة، وتعرضت لانتقادات في المغرب بسبب تصريحاتي حول فريقي الوداد والرجاء، وأؤكد الأندية المصرية أعلي بكثير في المستوي من المغربية».