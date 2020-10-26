شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: لو كنت رئيسًا لبيراميدز لأبلغت «تشاشيتش» بالعودة إلى بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوماً شديداً على الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، وذلك عقب خسارة الفريق للقب الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي. وقال عبدالعال عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «Ten»: «لو كنت رئيساً لنادي بيراميدز لأبلغت تشاشيتش بالعودة إلى بلاده عقب نهاية المباراة مباشرة وعدم حضوره إلى مصر مرة أخري». وأضاف أن المدير الفني قام بالعديد من التعديلات الغير مفهومة على التشكيل المعتاد للفريق، وأنه أخطأ في البدء بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للفريق . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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