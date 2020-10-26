شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: مرتضي منصور سيرفع كأس أفريقيا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن السيناريست السينمائي مدحت العدل على قدرة الزمالك على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية باعتباره الأفضل والأجدر بالتتويج باللقب.

وقال في تصريحات مع الإعلامي احمد جمال في برنامج زملكاوي: «مرتضي منصور من أفضل رؤساء النادي على مر تاريخه ونجح في استعادة حقوق القلعة البيضاء».

وتابع: «مرتضي منصور رئيس الزمالك يتعرض لحرب شرسة لكننا كجمهور الزمالك لدينا ثقة في الله سبحانه وتعالي أن ينصره بالتتويج باللقب».

وأضاف: «مرتضي منصور سيرفع كأس أفريقيا في استاد القاهرة لسبب واحد، أنه يستحق ان يتوج مجهوده ودوره مع الفريق بلقب أفريقي تاريخي، فضلًا عن أنه يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين».