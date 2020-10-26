شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: مواجهة الرجاء صعبة على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة الرجاء أمام الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال «ميدو» في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «المباراة صعبة على لاعبي الزمالك، والرجاء فريق يملك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية، والرجاء أفضل من الوداد من الناحية الفنية».
وأضاف: «الزمالك يملك لاعبين كبار وجهاز فني كبير بقيادة البرتغالي باتشيكو، وأتمني استغلال الفوز في مباراة الذهاب لصالحهم والدخول في اللقاء بمعنويات عالية».
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