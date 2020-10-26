شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: أزمة كبيرة حدثت بين تشاتشيتش وعبد الله السعيد قبل نهائي الكونفدراليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود أزمة كبيرة بين تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وعبدالله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق، وذلك في مباراة الفريق السماوي وأمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، إن كواليس الأزمة بين عبدالله السعيد والمدرب جاءت بسبب تغيير طريقة اللعب المعتادة.

وأوضح: «عبدالله السعيد اعترض على المدرب بمجرد إعلان الأخير تشكيل المباراة وذلك بسبب التغييرات الجزرية».