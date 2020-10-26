شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: «تشاتشيتش» سيرحل عن بيراميدز.. و«جلال» الأنسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، اقالة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز من منصبه بعد خسارة لقب الكونفيدرالية.

وقال «ميدو»، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير في الجهاز الفني لبيراميدز برحيل المدير الفني الكروتي، وقدوم إيهاب جلال».

وأضاف: «يجب التعاقد مع إيهاب جلال في الوقت الحالي، من أجل الدخول في فترة إعداد مبكرًا مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد».