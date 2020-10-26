شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: «تشاتشيتش» سيرحل عن بيراميدز.. و«جلال» الأنسب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، اقالة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز من منصبه بعد خسارة لقب الكونفيدرالية.
وقال «ميدو»، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير في الجهاز الفني لبيراميدز برحيل المدير الفني الكروتي، وقدوم إيهاب جلال».
وأضاف: «يجب التعاقد مع إيهاب جلال في الوقت الحالي، من أجل الدخول في فترة إعداد مبكرًا مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,397
-
تعافي
98,813
-
وفيات
6,187
كانت هذه تفاصيل خبر «ميدو»: «تشاتشيتش» سيرحل عن بيراميدز.. و«جلال» الأنسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.