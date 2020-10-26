شكرا لقرائتكم أحمد كشرى ردا على رئيس أسوان: لم أتفاوض مع أي نادٍ مع تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان السابق على احترامه لرئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان، مؤكدا على أن اتهاماته لم تمت للحقيقة بصلة، فى ظل اتهام كشرى بانشغاله عن الفريق بالعروض لتدريب فريق أخر.

وقال كشرى فى تصريح لبرنامج "جمهور الثالثة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على شاشة قناة أون تايم سبورت 2: إنه لم يتفاوض مع أى نادى آخر وهو يرأس القيادة الفنية لفريق، مشيرا إلى أنه استنكر مطالبة رئيس النادى ضرورة إرسال رقم لتعديل تعاقده على واتس أب وهو ما رفضه، مؤكدا على أنه لم يتقاضى أجره ولم يتحدث .

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قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.

وبعد تلقيه عدداً من العروض، قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة إستمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.