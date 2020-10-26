شكرا لقرائتكم حسام عاشور: شعبية الاتحاد السكندرى لا تقل عن الأهلى أو أى نادى جماهيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حسام عاشور قائد الأهلى السابق المنضم حديثا لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، أن شعبية زعيم الثغر لا تقل مطلقا عن الأهلى أو أى نادى جماهيرى، مشيرا إلى أن النادى السكندرى يمتلك رئيس نادى واضح وهو محمد مصيلحى، وعبر حسام عاشور فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على سعادته بالتدريب تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن المدير الفنى للفريق، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الإسكندرية .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم الرياضى 2020-2021، ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادى الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .

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وأنهى رئيس الاتحاد السكندرى المفاوضات مع النادى الأهلى السابق والذى وافق فوراً ودون أى تردد على توقيع عقود انضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضمام لنادى الاتحاد السكندرى شرف كبير، وأوضح " عاشور " بأنه سيبذل قصارى جهده وزملائه من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم وتاريخ بزعيم الثغر وجماهيره العظيمة.

فيما أشاد حسام حسن بالإمكانات الفنية والخبرات الكبيرة لــ "عاشور" وأكد انه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادى الاتحاد السكندرى.