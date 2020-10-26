شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: أتمنى وصول الزمالك لنهائى أفريقيا ومواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنّى وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر الاسبق صعود الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة الأهلى الذى تأهل رسمياً للنهائى القارى مؤخراً على حساب الوداد المغربى، موضحاً أن إقامة نهائى البطولة الأهم فى أفريقيا بين فريقين من نفس الدولة سيكون حدث تاريخى لأول مرة وسيُزيد من مُتعة البطولة للأهلى حال التتويج بها.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا علماً بأن الزمالك فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما فاز الأهلى على الوداد بخمسة أهداف لهدف فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنصف نهائى البطولة.

وتابع وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة الأهلى : ستكون قمة كروية مُثيرة وتاريخية أن يلتقى الأهلى مع الزمالك فى نهائى أفريقيا.. لو فاز الأهلى سيتربع على عرش أفريقيا ويحصد البطولة القوية والأغلى من منافسه التقليدى الزمالك .

وطالب نجم الأهلى الأسبق من الجميع تبنّى مبادرة لنبذ التعصب حال صعود الزمالك للنهائى وإقامة المباراة النهائية بين قطبى الكرة المصرية، مُتمنياً حضور الجماهير هذه المباراة حتى لو حضر ألفى مُشجع بسبب الإجراءات الإحترازية المُتبعة فى العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وقال وليد صلاح الدين أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يرغب وربما سيطلب إقامة نهائى البطولة بحضور جمهور ولو بعدد قليل لأن هذا سيُساهم فى إنجاح الحدث بشكل أفضل وهذا ما يتمنّاه الكاف فى المباريات النهائية بشكل خاص.

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وشدد وليد صلاح الدين على أنه توقع أن يفوز الأهلى بثلاثة أهداف أو أربعة وربما خمسة على الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما فاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، مُعلقاً": فرقة الأهلى "فاقت" مع موسيمانى بشكل واضح لذا توقعت أن يفوز الأهلى فى لقاء العودة بعدد كبير من الأهداف.

وتمنى نجم الأهلى الاسبق أن يمنح موسيمانى بعض لاعبى الفريق الفرصة فى مباراة طلائع الجيش بالدورى السبت المقبل بهدف تجهيزهم لنهائى أفريقيا، موضحاً أنه لابد من منح الفرصة لكهربا وصالح جمعة ومحمود وحيد فى لقاء الطلائع فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالح مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.