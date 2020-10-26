شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى: عودة المعارين ورحيل اللاعبين أبرز الصعوبات في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد لنادى أسوان، أن الإعارات ورحيل بعض اللاعبين من أبرز الصعوبات التى ستواجهه فى القيادة الفنية لتماسيح النيل بداية من الموسم الجديد، مشيرا إلى أن فادى فريد ومحمد عبد المجيد الأقرب للرحيل .و قال الشيشينى فى تصريح لبرنامج " جمهور الثالثة " الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 أنه عقده سيفعل بداية من 1 نوفمبر ويقود اول مران فى اليوم التالى من الشهر القادم .

ووقع سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء السبت بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر.

ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.

أضاف: ما زلنا لا نعرف هل سنكمل فى القاهرة أم سنعود لأسوان لأن الجدول لم يتم إعلانه حتى الآن، ولكن نعد جماهير أسوان أن نكون عند حسن ظنهم وسنطور الأداء مع اللاعبين، الفترة الماضية شهدت عمل جيد جداً مع كشرى وسنستكمل ذلك العمل ونطوره.