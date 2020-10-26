شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: الأوليمبي تضرر بقرار اللجنة الخماسية وأتمتى إلغاء الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لأبوقير للأسمدة، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري.
وقال الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" لا يصح مطلقاً أن يكون الأولمبي وأندية أخرى عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".
وواصل:"أتمى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت استثنائية وأضرت بالجميع".
وأنهى تصريحاته:"التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".
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