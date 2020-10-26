شكرا لقرائتكم فرج عامر يؤازر لاعبى سموحة في المران ويطالب بحسم المركز الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على حضور تدريب الفريق عقب الراحة السلبية التى منحها أحمد سامى المدير الفنى للاعبين عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شى أحرزهما محمد طلعت، وطالب عامر اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الاسكندرية لضمان المركز الخامس وأمل المشاركة فى البطولة العربية فى حالت فوز الأهلى والزمالك بالبطولة الافريقية دورى الابطال.

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق، ارتياحه الكبير لإتمام فرج عامر رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربي، فى صفقة انتقال حر، والظهير الأيمن السودانى أطهر الطاهر.

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وقرر فرج عامر رئيس نادى سموحة، تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد سامى المدير الفني، من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل قطاع الناشئين، وانتقاء أفضل العناصر الموجودة فى القطاع وتصعيدها للفريق الأول.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الفريق من مباراته الأخيرة أمام نادى مصر فى ختام مباريات الدورى العام لهذا الموسم.