شكرا لقرائتكم أحمد حسن: تشاتشيتش مدرب ضعيف والإبقاء عليه حتى الآن قرار غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الصقر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا، عن حزنه لخسارة نادي بيراميدز لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية قائلا:" بيراميدز يمتلك قوام جيد من اللاعبين ولكن المدرب تشاتشيتش هو السبب الرئيسي في الخسارة بلقاء نهائي الكونفدرالية".

أضاف الصقر في تصريحات تلفزيونية: "الإبقاء على المدرب تشاتشيتش أمر غريب للغاية ولا أعرف سبب استمراره مع الفريق السماوي

أعرب الصقر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد في بعض قرارت مسئولي نادي بيراميدز وخاصة في الأمور التعاقدية مع اللاعبين وبيراميدز يشتري العديد من النجوم واللاعبين دون الاستفادة من ورائهم بالشكل الأمثل".

Advertisements

وتابع: "بيراميدز اشتري إسلام عيسى بـ 45 مليون جنيه وببحث الآن له عن إعارة".

انتقد الصقر بعض القرارت الإدارية بنادي بيراميدز في الفترة الماضية بشأن بعض الأمور الفنية والتعاقدية سواء بشأن الجهاز الفني واللاعبين مواصلا:" بيراميدز يحتاج ثورة إدارية للمنافسة بالموسم الجديد في وجود فتحي ورمضان صبحي".

وأكمل الصقر:" كنت أتوقع أن يكون رمضان صبحى خليفة محمد صلاح في الملاعب الأوروبية ويكمل تجربته الاحترافية".