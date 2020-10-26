شكرا لقرائتكم هشام حنفي: بيراميدز لن يستطيع منافسة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هشام حنفي، نجم الأهلي سابقًا، عن إمكانية تنافس فريق نادي بيراميدز مع الأهلي في حصد كافة الألقاب في الموسم المقبل بعد ضم الفريق السماوي لعدد من عناصر الخبرة أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحي.
وأكد هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية "الموسم المقبل سيكون في غاية الصعوبة والمنافسة ستصبح أقوى والأهلي غير أي فريق أخر وبيراميدز لن ينافس الأهلي على كافة البطولات على الرغم من صعوبة المنافسة".
تٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.
خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري .
وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنطوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل، وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - ولفريد كانون - عمر العيوني.
وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالى: زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.
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