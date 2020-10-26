شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: تشاتشيتش تسبب في ضياع بطولة الكونفدرالية من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن نادي بيرميدز خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان بسبب مدربه والتغيرات الغريبة التي أجراها في التشكيل الأساسي.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية: "زي ما توقعنا أمس ان تشاتشيتش تسبب في ضياع بطولة الكونفدرالية من بيراميدز".

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وتابع: "شاهدنا بيراميدز يلعب بثلاثة مدافعين وهذا لم يحدث نهائيًا ولكن المدرب بعدما قام بتعديل تشكيله وأعاد اللاعبين إلى مراكزهم بات الفريق السماوي يقدم أداءه المعروف".

تٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.