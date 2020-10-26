شكرا لقرائتكم رأسية فاردي تمنح ليستر فوزاً متأخراً على أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم المخضرم جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1 - صفر على مضيفه أرسنال اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر أمام وست هام يونايتد وأستون فيلا في المرحلتين الماضيتين، إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة. في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند تسع نقاط في المركز العاشر.

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وساهمت تبديلات برندان رودجرز مدرب ليستر في منح التفوق لفريقه خلال الشوط الثاني، بعدما استحوذ أرسنال على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، لكن دون أي فعالية على المرمى، ليأتي الهدف الوحيد عن طريق البديل فاردي، الذي سدد ضربة رأس متقنة، من متابعة لزميله التركي البديل جينكيز أوندير في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذا الهدف، واصل فاردي ممارسة هوايته في هز شباك أرسنال للمواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين ببطولة الدوري، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة العريقة هذا الموسم، إلى ستة أهداف.

وتقاسم فاردي المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بفارق هدف وحيد خلف دومينيك كالفيرت ليوين وهيونغ مين سون لاعبي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير على الترتيب، اللذين يتقاسمان صدارة القائمة.