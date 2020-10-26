شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى : أحترم رئيس نادى أسوان لكن اتهاماته مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان السابق على احترامه لرئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان ، مؤكدا على إن إتهاماته لم تمت للحقيقة بصلة ، فى ظل إتهام كشرى بإنشغاله عن الفريق بالعروض لتدريب فريق أخر ، و قال كشرى فى تصريح لبرنامج " جمهور الثالثة " الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على شاشة قناة أون تايم سبورت 2 أنه مدير لا يتفاوض مع أة نادى أخر و هو يرأس القيادة الفنية لفريق ، مشيرا إلى أنه إستنكر مطالبة رئيس النادى ضرورة إرسال رقم لتعديل تعاقده على واتس أب و هو ما رفضه ، مؤكدا على أنه لم يتقاضى أجره و لم يتحدث .

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

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من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.