شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يحمل تشاتيتش والحكم خسارة بيراميدز للكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، يتحمل خسارة الفريق للقب الكونفدرالية الإفريقية، بعد سوء التشكيل والتخطيط للمباراة، مشيرا إلى أن حكم اللقاء كان سيئا وأقل من قيمة المباراة.

وكتب يونس، عبر حسابه على تويتر: "نجح فريق نهضة بركان فى الفوز على بيراميدز والفوز بالكونفدرالية، بعد سوء تشكيل وتخطيط للمباراة من تشاتيتش مدرب بيراميدز"، مضيفا: "الحكم كمان سيء وأقل من قيمة المباراة".

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وتابع يونس: "كمان نهضة بركان فازوا بالخشونة والعنف والرقابة على السعيد والدفاع الكثيف بعد الهدف، بيراميدز هارد لك فى أول بطولة".

وحصد فريق نهضة بركان المغربى، لقب بطولة الكونفيدرالية بالفوز على بيراميدز، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الأحد، على استاد مولاى عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

وقدم بيراميدز عرضاً جيداً على مدار شوطى المباراة وكان نداً قوياً للمنافس المغربى، لكن اللقب ذهاب لصاحب الارض مُستغلاً الخطأ الدفاعى الواضح فى هدف المباراة الوحيد الذى جاء فى الدقيقة 15 عن طريق محسن ياجور.