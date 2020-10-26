شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 25 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،فحص طبى لرامى ربيعة وتضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع ،بيراميدز يخسر نهائى الكونفدرالية ونهضة بركان يتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

بيراميدز يخسر نهائى الكونفدرالية ونهضة بركان يتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه

تٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

رسميا.. حسام البدرى يضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لقائمة المنتخب أمام توجو

اجتمع اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحله المقبلة.ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.

"شيفو" خارج حسابات الزمالك حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا خرج محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حتى الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلى خلال الوقت الحالى بعد الجراحة التى أجراها لتثبيت عظمة الترقوة منذ إصابته فى الكرة المشتركة مع وليد سليمان، جناح الأهلى، فى قمة الدور الثانى بالدورى الممتاز، ولن يستطيع عبد الشافى اللحاق بنهائى دورى الأبطال حال تخطى الزمالك نظيره الرجاء المغربى، بعدما بات الأهلى أول المتأهلين للنهائى بعد تخطى عقبة الوداد المغربى وذلك انتظارا للمتأهل من الزمالك والرجاء فى النهائى الذى سيقام يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل. الأهلى يؤكد جاهزية على معلول لنهائى دورى أبطال أفريقيا كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن الموقف النهائى لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، الذى غاب عن مباراة العودة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى رفض الدفع بعلى معلول فى لقاء الوداد لأنه قبل المباراة بيوم شعر بإجهاد فى الخلفية، وعلى نفسه كان يريد أن يلعب وهذا أكثر ما يعجبنى بوجود هذه الروح من اللاعبين، هدفنا واحد وهو نجاح الفريق، وبنسبة 90% سيكون موجودا فى تمرين الغد وعليه سيكون جاهزا لمباراة النهائى الأفريقي يوم 6 نوفمبر ".

حسام غالي يستعد لخوض انتخابات الأهلي القادمة بعد استقالته من الجونة

استقر حسام غالى، قائد النادى الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد تقدمه باستقالة من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعماً من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

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المصرى يعترف بطلب ضم عنتر الزمالك و3 آخرين من القلعة البيضاء اعترف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، بوجود مفاوضات من جانب إدارة النادى البورسعيدى مع نادى الزمالك لضم أربعة لاعبين هم "محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسية ومحمد عبد السلام"، وقال الخولى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "مررنا بظروف صعبة جداً فى الموسم الجارى، سواء فى اللاعبين أو مجلس الإدارة والأجهز الفنية وحتى الموظفين، ولكن فى النهاية تجاوزنا الأمر واخترنا جهاز على ماهر فى وقت صحيح، وهذا يعتبر أهم قرار للمجلس فى آخر 4 سنوات".

تواصل مسئولو استاد القاهرة مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لبحث ملف الحضور الجماهيري بنهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بعد الإعلان عن استضافة استاد القاهرة للنهائى، عقب إجراء قرعة من جانب الكاف.

الزمالك يوثق عقد حازم إمام باتحاد الكرة رسمياً تواجد مسؤولو نادى الزمالك فى اتحاد الكرة، خلال الوقت الحالي، لتوثيق عقد قائد الفريق حازم إمام والذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق للاعب المشاركة فى نهائي البطولة الأفريقية حال تأهل الزمالك على حساب فريق الرجاء المغربي فى اللقاء المقرر له الأول من نوفمبر بهد انتهاء مباراة الذهاب بالمغرب بفوز الزمالك بهدف.

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .