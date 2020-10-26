شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للاعبى بيراميدز بعد خسارة الكونفدرالية: تستحقون بالغ التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن لاعبي نادى بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية لما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه فخور بالأداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية وأن جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فنى وادارى لما قدموه من أداء رجولى ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفدرالية استحقوا الإشادة والتقدير معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق فى مختلف المنافسات المقبلة وخاصة الأفريقية منها. Advertisements واعترض لاعبى فريق بيراميدز على حكم مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التي جمعتهم على ستاد مولاى عبد الله بمدينة الرباط المغربية . وتٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

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