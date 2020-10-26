شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور : شعبية الإتحاد السكندرى لا تقل عن الأهلى.. و عندهم رئيس واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور قائد الأهلى السابق المنضم حديثا لصفوف نادى الإتحاد السكندرى على أن شعبية زعيم الثغر لا تقل مطلقا عن الأهلى أو أى نادى جماهيرى ، مشيرا إلى أن النادى السكندرى يمتلك رئيس نادى واضح وهو محمد مصيلحى، وعبر حسام عاشور فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على سعادته بالتدريب تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن المدير الفنى للفريق ، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الإسكندرية .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .

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وأنهى رئيس الاتحاد السكندرى المفاوضات مع النادى الأهلى السابق و الذى وافق فوراً و دون أي تردد على توقيع عقود إنضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضام لنادى الاتحاد السكندرى شرف كبير ، و أوضح " عاشور " بأنه سيبذل قصارى جهده و زملائه من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم و تاريخ بزعيم الثغر و جماهيره العظيمة.

فيما أشاد حسام حسن بالإمكانات الفنية و الخبرات الكبيرة لــ " عاشور " و أكد انه سيكون إضافة حقيقية لخط و سط نادى الاتحاد السكندرى.