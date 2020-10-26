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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، رسميا.. حسام البدرى يضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لقائمة المنتخب أمام توجو ، بيراميدز يخسر نهائى الكونفدرالية ونهضة بركان يتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

بيراميدز يخسر نهائى الكونفدرالية ونهضة بركان يتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه

تٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .

رسميا.. حسام البدرى يضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لقائمة المنتخب أمام توجو

اجتمع اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحله المقبلة.ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.

فحص طبى لرامى ربيعة وتضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع يخضع رامى ربيعة مدافع الأهلى لفحص طبي قبل مران الفريق غداً الاثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة ومن ثم المباريات الرسمية حيث يتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مدى إستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي الذي خضع له مؤخراً للتعافي من الإصابة التى لحقت به في مباراة طنطا الأخيرة بالدورى وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية. Advertisements

حسام غالي يستعد لخوض انتخابات الأهلي القادمة بعد استقالته من الجونة

استقر حسام غالى، قائد النادى الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد تقدمه باستقالة من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعماً من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى يعترف بطلب ضم عنتر الزمالك و3 آخرين من القلعة البيضاء اعترف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، بوجود مفاوضات من جانب إدارة النادى البورسعيدى مع نادى الزمالك لضم أربعة لاعبين هم "محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسية ومحمد عبد السلام"، وقال الخولى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "مررنا بظروف صعبة جداً فى الموسم الجارى، سواء فى اللاعبين أو مجلس الإدارة والأجهز الفنية وحتى الموظفين، ولكن فى النهاية تجاوزنا الأمر واخترنا جهاز على ماهر فى وقت صحيح، وهذا يعتبر أهم قرار للمجلس فى آخر 4 سنوات".