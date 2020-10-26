شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتفاعل مع حوار الصقر فى الخليج 365: قريبا هغنى بعيدا عن المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل مطرب المهرجانات عمر كمال مع حوار الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق الذى أجراه فى برنامج " نجوم فاميلى " الذى تقدمه الزميلة ندى مجاهد على قناة الخليج 365 فى ظل إشادة اللاعب السابق به ومطالبته بعدم حصر نفسه فى المهرجانات خاصة أنه يحب صوته . و نشر عمر كمال جزء من الحوار عبر صفحته الخصية على إنستجرام معلقا : " و انا بحبك يا كابتن من صغرى و قريب هنزل أغانى خاصة بيا بعيد عن المهرجانات " .



عمر كمال

إستطاع الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الأهلى و الزمالك أن يحفر أسمه بأحرف من ذهب فى قلوب محبى و عشاق الساحرة المستديرة ، لما حققه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية سواء على صعيد الإحتراف أو على صعيد المنتخب خاصو فى ظل حصوله على 3 بطولات أفريقية متتالية 2006 ، 2008 ، 2010 فى الجيل الذهبى لعصر المدير الفنى حسن شحاتة ، و لكن حرص الخليج 365 أن يجرى معه حوار عائلى بعيد عن كرة القدم بصحبة نجلته ملك و أبنه الحبيب فى منزله للتعرف على كواليس حياة الصقر الأب خارج الملاعب .

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و كشف أحمد حسن فى حواره لـ برنامج " نجوم فاميلى " التى تقدمه الزميلة ندى مجاهد الكثير من كواليس حياته الشخصية مشيرا إلى إنها لم تختلف كثيرا عن الملعب ، مشيرا إلى أن طابع الجدية و الحماس و الشخصية القوية تغلب عليه ، خاصة فى ظل أنه تربى فى الصعيد ،مشيرا إلى أن الوضع يختلف مع الأولاد فبعض الأحيان يلتزم الجدية و فى وقت اخر يتعامل معهم كصاحب .