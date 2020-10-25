شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يوجه رسالة لـ«المغرضين والمتربصين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق يحيي، رئيس اللجان الفنية بقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، استيائه من الشائعات التي طالته في الساعات الأخيرة والتى أكدت رحيله عن نادي الزمالك وإقالته من منصبه.
وقال «يحيى»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد جمال: «بقول للمغرضين والمتربصين أنا تمت ترقيتي مش إقالتي وحصلت على منصب أعلي وأكبر مش مشيت من النادي».
وتابع: «أتولى حاليًا منصب رئيس القطاعات الفنية لكرة القدم في الناشئين والبراعم ومدرسة الكرة فيما يتولي غانم سلطان رئاسة القطاع للشؤون الإدارية».
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