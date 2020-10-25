شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: اتعرض للحرب بسبب عملي في قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي، رئيس اللجان الفنية بقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أنه يدفع ثمن ظهوره على قناة الزمالك وشغله منصب مذيع في البرنامج الرئيسي للقناة الرسمية للنادي.

وقال «يحيي» في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي مع الإعلامي أحمد جمال: «أتعرض لحرب شرسة من المغرضين والمتربصين وأعداء النادي بسبب شغلي منصب مذيع في القناة لأن البعض يريد القضاء على أي صوت للزمالك؟«.

وتابع: «كل من يعمل في قناة الزمالك يتعرضون لحرب وعلي رأسهم طارق يحيي وخالد الغندور وأحمد جمال والنقد الرياضيين والمحللين لأن البعض لا يريد أن يكون هناك صوت للزمالك».