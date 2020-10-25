شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة الزمالك غدًا في إطار الجولة الختامية بمسابقة الدورى. وضمت القائمة كلاً من محمد فوزى، محمد مجدى، محمود البدري، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، محمود دونجا، نادر رمضان، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد مخلوف، احمد متولي، محمد حمدي زكي، محمد بيومي، مدحت فقوسة، بيكيتي سيلفا، عبدالرحمن مجدي، محمود عبدالله، شيلونجو، محمد الشامي، حازم مرسي، وجيه عبدالحكيم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.