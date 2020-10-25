شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف الإسماعيلى لحسم وصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختباراً صعباً «الاثنين» عندما يلتقى مع الإسماعيلى على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز، في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين، ولعل الرغبة في حصد الثلاث نقاط ستجعل المباراة أكثر إثارة، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز، من أجل حسم وصافة الدورى الممتاز، بسبب مطاردة قوية من بيراميدز، فيما يمنى الإسماعيلى نفسه لإنهاء المسابقة بفوز يدفع الفريق للتواجد في مركز متقدم، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 41 نقطة.

يدخل أبناء ميت عقبة المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الذي حققه الفريق على الرجاء المغربى، بهدف مقابل لا شىء في مباراة الذهاب للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وعقد البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء والتأكيد على طريقة اللعب التي ينوى الاعتماد عليها، وركز المدير الفنى في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز طوال المباراة، واستغلال الفرص التي ستتاح للفريق أمام المرمى، واعتبار المواجهة بروفة قوية قبل مواجهة الرجاء في مباراة العودة المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً لجهود محمود علاء وحازم إمام لعدم تعافيهما من الإصابة، حيث يتم تجهيز الثنائى لمواجهة بطل المغرب. عقد البرتغالى جيمى باتشيكو، مدرب الزمالك، اجتماعا مع لاعبيه عقب التدريب قبل الأخير، أمس الأول السبت، طالبهم خلاله بضرورة تحقيق الفوز والتفرغ بعد ذلك لمواجهة الرجاء المغربى المرتقبة في دورى أبطال إفريقيا.

كما قرر باتشيكو منح الثنائى، أحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقى، راحة أيضا في مباراة الإسماعيلى وادخار مجهودهما للمواجهة الإفريقية إلى جانب فرجانى ساسى الموقوف محلياً، ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من جنش في حراسة المرمى، محمود الونش، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، أحمد عيد، طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، كاسونجو، كريم بامبو، مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الإسماعيلى المباراة بحثا عن الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز في الجولة الماضية على أسوان، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، وركز البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للفريق، على الجلسات الفنية ودراسة مباريات الزمالك الأخيرة بالفيديو بصحبة اللاعبين للتأكيد على مواطن القوة والضعف بالفريق الأبيض والتأكيد على مهام كل لاعب، وشدد ريكاردو على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وتفادى الخسارة من أجل تحسن وضع الفريق في جدول الدورى، ويعول الجهاز الفنى للإسماعيلى على عدد من عناصر الخبرة والشباب، على رأسهم محمد حمدى ذكى ومحمد الشامى وعبدالرحمن مجدى، وأحمد مدبولى وشيلونجو.

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