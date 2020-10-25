شكرا لقرائتكم خبر عن هل ظُلم بيراميدز؟.. ردود فعل عنيفة على حكم نهائي الكونفدرالية: «فضيحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار حكممباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، نيانت أليوم، جدلًا بقرارته التحكيمية خلال الشوط الأول.

وشهد الشوط حالتين تحديدًا أثارا جدلًا كبيرًا إذ ظهر في الحالة الأولى ما بدا أنه اعتداء بدون كرة من العربي الناجي، لاعب نهضة بركان، على محمد فاروق، لاعب بيراميدز، إلا أن الحكم قرر عدم معاقبة لاعب الفريق المغربي بالبطاقة الحمراء، التي كان يمكنه إشهارها مباشرة في حال اعتبر اللعبة بالفعل اعتداء بدون كرة.

أما الحالة الثانية فكانت هدف الفريق المغربي، الذي تقدم به على بيراميدز في الشوط الأول، إذ ظهر أن الكرة ارتطمت بيد محسن ياجور قبل إحرازه الهدف، لكن الحكم أيضًا لم يرى ذلك.

وأثار أداء الحكم العديد من التعليقات الغاضبة على «تويتر» بين المصريين، إذ علق حساب يحمل اسم «مصطفى» قائلًا: «عيب والله يكون ده تحكيم نهائي قاري»، في الوقت الذي قال فيه «محمد حمزة»: «الاتحاد الأفريقي حلف بالطلاق البطولة دي ما هتخرج من المغرب».

وأضاف «مدحت عبدالخالق»: «الحكم كان ناقص يلبس برتقالي زي نهضة بركان»، وكتب «صلاح عادل»: «فضحية تحكيمية أقسم بالله».

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