شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لشباب السلة استعدادًا لبطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر محمد الكرداني، المدير الفني لمنتخب شباب السلة، على إقامة معسكر مغلق للفريق، بداية من منتصف نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب السلة، للمشاركة في البطولة الأفريقية لكرة السلة، التي ستستضيفها مصر، خلال الفترة ما بين الأول والعاشر، من ديسمبر المقبل.

ووقع اختيار الكرداني، على تسعة عشر لاعب، لدخول المعسكر واللاعبون هم: مؤمن طارق، محمود حازم، محمود وليد، مالك ياسر، عبدالله ناصر، على أنور، مهاب ياسر، حسين ياسر، بلال عبدالمطلب، عمر شكري، عمر خيري، إسماعيل عبدالهادي، على ياسر، سليم تامر، عمر بهاء، احمد ريحان، عمر جابر، شهاب محمد، محمد أشرف.