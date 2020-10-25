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أول تعليق من أحمد حجازي بعد انضمامه للاتحاد السعودي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد حجازي بعد انضمامه للاتحاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التوقيع رسميًا مع الدولي المصري أحمد حجازي، قادمًا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، الذي ينافس في الممتاز، فيما وجه اللاعب رسالة لجماهير «النمور».

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، أنمار الحائلي، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «بعد توفيق الله عز وجل تكتمل اليوم صفقتنا الأخيرة من صيفية العميد رغم الصعوبة والظروف المحيطة بنا إلا أنه تعاهدنا جميعا أن نلبي كافة احتياجات الفريق الأول والألعاب المختلفة الأخرى ولم ندخر جهدا أو مالا في تحقيق هذه الغاية جمهور العميد نتمنى دعمكم والوقوف بجانبنا كما تعودنا دائمًا».

وكانت صحيفة «» قد أشارت إلى وصول اللاعب المصري إلى المملكة خلال 48 ساعة للانضمام إلى فريقه الجديد.

ومن جانبه، ظهر «حجازي» في فيديو قصير لأول مرة كلاعب للفريق السعودي ليوجه رسالة مقتضبة لجماهير ناديه الجديد قائلًا: «استنوني في جدة يا نمور».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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