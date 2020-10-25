شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد حجازي ينضم لاتحاد جدة السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، التعاقد مع المصري أحمد حجازي من صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي بشكل رسمي. ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فكتب النادي: «حجازي اتحادي». وفي تغريدة أخرى، شهدت نشر مقطع فيديو مصور لتقديم اللاعب، كتب الاتحاد خلالها: «عندك خبر .. حجازي بقى نمر». ولم ينشر اتحاد جدة في إعلانه عن الصفقة أي تفاصيل مالية تخص الصفقة أو مدة التعاقد مع أحمد حجازي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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