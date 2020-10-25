شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مثير لـ«صلاح» مع «مكة» بعد الفوز على شيفيلد.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على توثيق لحظاته التي يقضيها مع طفلته «مكة» داخل منزله في فترة تواجده بالمنزل. ونشر صورة تجمعهما منذ قليل عبر «ستوري إنستجرام»، يظهرا فيها وهما يلعبان أثناء وقت فراغ «الفرعون» بعد انتزاع مكسب الريدز أمس أمام نادي شيفيلد يونايتد. محمد صلاح مع ابنته مكة عبر استوري انستجرام الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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