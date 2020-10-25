شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باراتيتشي: نجري محادثات لتجديد عقد ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 كشف الإداري في نادي ​يوفنتوس​ فابيو باراتيتشي أن النادي الإيطالي يجري محادثات لتجديد عقد اللاعب الأرجنتيني باولو ​ديبالا​، مشيرا إلى أن الخوف من إنتشار فيروس كورونا في النادي جعل المفاوضات صعبة.

وقال باراتيتشي: "نجري محادثات لتمديد عقد باولو. يريد البقاء ونريد الاحتفاظ به، إنه جزء من مستقبلنا. لقد كانت فترة صعبة لأننا كنا محبوسين في الفندق لمدة أسبوعين بسبب الذعر من فيروس كورونا ولم يُسمح لنا بمقابلة أي شخص. لكننا سنواصل المفاوضات للتوصل الى اتفاق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باراتيتشي: نجري محادثات لتجديد عقد ديبالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.