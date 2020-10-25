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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد موعد عودة نجمه المصاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
اكدت تقارير صحفية إسبانية ان النجم النروجي لنادي ريال مدريد الاسباني مارتن أوديغارد المصاب في العضلة النعلية بالساق اليمنى سيغيب عن الفريق لمدة شهر كامل.
وذكرت التقارير أنّ أوديغارد لن يكون قادرًا على التواجد في المباريات الأربع القادمة للنادي الملكي وهو سيعود الى الفريق الملكي بعد التوقف الدولي المقبل في تشرين الثاني القادم.
ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني سيتوقف عن اللعب مُنذ يوم 8 وسيعود لاستئناف اللعب يوم 22 من الشهر ذاته بملاقاة فياريال خارج قواعده.
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