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أندية قطرية وصينية تلاحق مدرب الأهلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني لفريق الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش لصحيفة كرواتية تلقيه عروضا من أندية قطرية وصينية، مؤكدا للصحيفة على تمسكه بعقده مع ناديه لرغبته في الاستمرار معه.

ونشرت صحيفة Espreso الكرواتية أمس تصريحا لفلادان قال خلاله «تلقيت عروضا من أندية صينية وأخرى قطرية لتدريبها إلا أن تركيزي الآن مع الأهلي».

وقالت الصحيفة «إن فلادان يحظى بثقة إدارة النادي السعودي وهو ما جعله يتمسك بالاستمرار وعدم الالتفات إلى العروض الأخرى»، مبينة أن المدرب بدأ الموسم بطريقة صحيحة بعد أن قاد فريقه للفوز في مباراتين متتاليتين ضمن الجولتين الأولى والثانية لدوري المحترفين، فيما حافظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف.

يذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة الدوري مع الاتفاق بعد مضي الجولتين الأولى والثانية (6 نقاط من مباراتين)، حيث إنهما الوحيدان من بين الـ16 فريقا بدوري المحترفين اللذان حققا الفوز في الجولتين الماضيتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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