أندية قطرية وصينية تلاحق مدرب الأهلي

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ونشرت صحيفة Espreso الكرواتية أمس تصريحا لفلادان قال خلاله «تلقيت عروضا من أندية صينية وأخرى قطرية لتدريبها إلا أن تركيزي الآن مع الأهلي».وقالت الصحيفة «إن فلادان يحظى بثقة إدارة النادي السعودي وهو ما جعله يتمسك بالاستمرار وعدم الالتفات إلى العروض الأخرى»، مبينة أن المدرب بدأ الموسم بطريقة صحيحة بعد أن قاد فريقه للفوز في مباراتين متتاليتين ضمن الجولتين الأولى والثانية لدوري المحترفين، فيما حافظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف.
يذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة الدوري مع الاتفاق بعد مضي الجولتين الأولى والثانية (6 نقاط من مباراتين)، حيث إنهما الوحيدان من بين الـ16 فريقا بدوري المحترفين اللذان حققا الفوز في الجولتين الماضيتين.
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