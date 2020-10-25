ما بعد استعادة الثقة.. فندق 5 نجوم ورواتب ومكافآت للحكام المحليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ»مكة» أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو أقر عقد اجتماع دوري للحكام بعد كل جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يعقد في العاصمة الرياض بحضور الـ44 حكما المعتمدين لإدارة مباريات الدوري، وذلك لشرح ومناقشة أدائهم في كل جولة، بجانب إجراء تدريبات خاصة لأحدث وآخر التطورات في مجال التحكيم وتقنية الفيديو.

كما ستكون العاصمة الرياض نقطة انطلاق الحكام لإدارة مباريات الدوري بمختلف مدن المملكة، حيـث سيتـم توفير سكن خـاص بهم بأحـد فنـادق الريـاض من فئــة الخـمس نجـوم قبل توجههـم لإدارة المباريـات.

وتأمل اللجنة من هذه الخطوات، توفير كافة سبل الراحة للحكم السعودي وتهيئة الأجواء المناسبة التي تتيح له التفرغ التام لأداء مهمته بنجاح في ظل توقع استمرار الصافرة المحلية في الجولات المقبلة أيضا بعد أن حضرت في الجولتين الأولى والثانية للدوري.

كما أن ذلك يأتي امتدادا لخطوات سابقة من بينها قرارات اتحاد الكرة برصد راتب شهري ثابت للحكم السعودي، بالإضافة إلى مكافأة لكل مباراة، حيث سيتقاضى حكم الساحة 6 آلاف ريال، بينما سيحصل الحكم المساعد على 5 آلاف ريال ضمن خطة تطوير الحكم المحلي.