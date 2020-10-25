الغاني أوسو سابع أجانب الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي الأهلي مع نظيرتها في نادي الفيحاء على ضم المحترف الغاني صامويل أوسو لصفوف الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، خاصة بعد هبوط الفيحاء إلى دوري الدرجة الأولى.

مقابل ذلك، توجت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع المحترف البوسني ألفيس ساريتش بإقناع اللاعب بإسقاط اسمه من كشوفات الفريق بسبب إصابته، حتى يتمكن النادي من تسجيل أوسو بديلا له.

وأقنعت الإدارة ساريتش بأن يتم قيده في كشوفات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد أن سبق ذلك تمسك اللاعب بتسلم كامل قيمة الشرط الجزائي في عقده حال استغناء النادي عن خدماته.

وكان ساريتش أصيب بقطع في الرباط الصليبي في التاسع من سبتمبر الماضي، خلال مباراة الأهلي الأخيرة في النسخة الماضية من الدوري أمام الرائد، فيما يتوقع عودته للملاعب خلال يناير المقبل حسب تأكيدات اللاعب الذي سيكمل علاجه في صربيا ومن ثم يرسل التقارير اللازمة إلى إدارة النادي والجهاز الطبي.

من جهة أخرى تراجع المدير الفني للفريق الأول، الصربي فلادان ميلويفتش عن مطالبته بمدافع أجنبي رغم اتفاق إدارة النادي مع أحد المدافعين، ليقود ذلك إلى التعاقد مع الغاني أوسو بالاتفاق مع فلادان ليشغل مركز الجناح الأيمن، ويصبح سابع أجانب الفريق للموسم الحالي.