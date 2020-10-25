قلب الفراعنة وبروميتش يرمم دفاع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي الاتحاد أمس في إنجاز مهمة التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي (29 عاما) بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك بعد أن كثفت اتصالاتها مع اللاعب وناديه لإتمام الصفقة قبل إقفال فترة التعاقدات الصيفية منتصف ليل أمس.

ونص الاتفاق بين الناديين على أحقية الاتحاد بشراء عقد اللاعب نهاية الموسم.

واجتهد الاتحاد كثيرا من أجل إتمام هذه الصفقة بعد أن قرر قبل أيام قليلة على نهاية الفترة تجميد المدافع البرازيلي برونو أوفيني والبحث عن بديل له.

وكانت صفقة حجازي في طريقها إلى الفشل؛ بسبب تمسك وكيل أعماله أن يعمل الاتحاد على شراء عقده لمدة 5 سنوات، قبل أن يتراجع أخيرا ويقبل العرض المتاح في ظل عدم انتظام مشاركته مع ناديه الإنجليزي منذ صعوده إلى الدوري الممتاز.

على صعيد آخر ينتظر المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي زيادة المعدل اللياقي للوافدين الجدد القادمين من فريق النصر، وهم عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور، بعد أن وجههم بتأدية تدريبات انفرادية لياقية خاصة، ومن ثم مشاركتهم في التدريبات الجماعية، تمهيدا لتجهيزهم لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المواجهة

المتوقع أن يلحق بها المدافع حجازي أيضا.

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كما تقرر أن يبدأ اللاعب عبدالإله المالكي تدريبات انفرادية بشكل تصاعدي تمهيدا لانخراطه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مواجهة الفتح في إطار الجولة الثانية

للدوري.

وكان كاريلي فرض أمس تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين في مباراة الفتح، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات فنية ولياقية.

وسيبدأ كاريلي غدا الاستعداد الفعلي لمواجهة الأهلي بعد أن جرى مناقشته من قبل الجهاز الإداري المشرف على كرة القدم حول النواحي الهجومية في الفريق وظهور معاناته في إنهاء الهجمات الواعدة، حيث وعد كاريلي بالتصحيح بدءا من مباراة الأهلي.