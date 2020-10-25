النجوم يتمسك بسهل ويضم شبيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت إدارة نادي النجوم إجراءات تجديد عقد المدافع نادر يحيى سهل (مواليد) لمدة موسم واحد. كما أنهت إجراءات التوقيع مع اللاعب عبدالله شبيب الدوسري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من الجيل لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين. وجرى التوقيع مع اللاعبين في مقر النادي بحضور رئيس النادي منصور السهلي. وجرى التوقيع مع اللاعبين في مقر النادي بحضور رئيس النادي منصور السهلي.

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